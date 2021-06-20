Управление Россельхознадзора проводит сертификацию зерна нового урожая

Отобранные образцы направляются для проведения испытаний в Ростовский референтный центр ведомства. Выданное им заключение является одним из основных документов для получения карантинного сертификата, их на сегодняшний день уже выдано более трехсот на зерна продовольственной пшеницы общей массой более 8 тысяч тонн.

Напомним, что злак внесен в Перечень продукции, подлежащей фитосанитарному контролю на таможенной границе и таможенной территории стран-участниц Евразийского экономического союза.