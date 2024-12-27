В Калмыкии Республиканский русский театр драмы и комедии празднует свой день рождения.

В январе 1991 года в Элисте открылся русский театр драмы и комедии. Главным режиссером был назначен Юрий Шапиро, директором театра - Герман Хотлин.

Многие первые спектакли Юрия Шапиро заложили основательный фундамент для становления и успешного развития театра.

Актеры театра – народные и заслуженные артисты Калмыкии вкладывали и вкладывают свое мастерство и талант в каждую роль. - «Здесь царит особая атмосфера волшебства, погружения в другой мир», - часто отмечают зрители.

Театр - неоднократный участник, лауреат и дипломант международных и всероссийских фестивалей, гастролирует не только в республике, но и в городах России.

В этом, 2025-м году, спектакль в постановке заслуженного артиста РФ Александра Щеглова "Чехов. Интродукция" приглашен на театральный фестиваль им. А.Н. Толстого "Время театра" (г. Сызрань) и фестиваль "Вахтангов. Путь домой".

Фото: Русский театр Калмыкии