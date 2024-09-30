Жительница Лаганского района подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

Сотрудниками полиции Лаганского района, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, у местной жительницы были обнаружены и изъяты различные емкости и пакеты с веществом растительного происхождения, а также предметы для изготовления наркотических средств.

Согласно заключению эксперта криминалистического центра МВД по РК, изъятой растительной массой является наркотическое средство каннабис (марихуана), общим весом более четырех килограмм.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, возбуждено уголовное дело за незаконные действия. Комплекс оперативных и следственных действий продолжается.