Итогом реализации проекта «Песня длиною в жизнь» стал документальный фильм

Главные герои - участники курса по обучению техники «Ут Дун». Их всего 20. Они смогли соприкоснуться с богатым духовным наследием наших предков. В получасовой картине, режиссером которого выступила общественный деятель Байрта Тостаева, рассказывается, как зарождался творческий проект, благодаря которому калмыцкая протяжная песня продолжает развитие в новых условиях.

Впрочем, в этом заключается и его цель. Идейный вдохновитель курсов - Заслуженная артистка Калмыкии ЭрвенаОргаева.

Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.