Итогом реализации проекта «Песня длиною в жизнь» стал документальный фильм
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Главные герои - участники курса по обучению техники «Ут Дун». Их всего 20. Они смогли соприкоснуться с богатым духовным наследием наших предков. В получасовой картине, режиссером которого выступила общественный деятель Байрта Тостаева, рассказывается, как зарождался творческий проект, благодаря которому калмыцкая протяжная песня продолжает развитие в новых условиях.
Впрочем, в этом заключается и его цель. Идейный вдохновитель курсов - Заслуженная артистка Калмыкии ЭрвенаОргаева.
Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.