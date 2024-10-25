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28 октября, 08:10
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Итоги республиканского конкурса «Слава солдатам Широклага!»

Итоги республиканского конкурса «Слава солдатам Широклага!»

Завершился региональный конкурс творческих и исследовательских работ «Слава солдатам Широклага!», сообщает Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения.

Цель конкурса, проходившего в онлайн-формате, - воспитание чувства патриотизма, уважения к истории калмыцкого народа, сохранения исторической памяти о заслугах воинов-фронтовиков Калмыкии.

В мероприятии приняли участие учащиеся 9-11 классов, студенты средних профессиональных учебных заведений, воспитанники учреждений дополнительного образования.

Конкурсанты готовили задания по двум номинациям: «Творческие работы» и «Исследовательские работы».

Жюри положительно отметило тот факт, что некоторые конкурсные работы подготовлены на калмыцком языке. По итогам конкурса были определены победители и призеры.

Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08

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