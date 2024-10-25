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28 октября, 08:12
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Что молодым нужно знать о пенсии

Что молодым нужно знать о пенсии

В республике стартовала информационная кампания по повышению пенсионной и финансовой грамотности для учащейся молодежи.

В учебных заведениях региона сотрудники отделения Социального фонда России по Калмыкии в простой и доступной форме рассказывают школьникам и студентам о формировании будущей пенсии, факторах, влияющих на ее размер, а также знакомят с возможностями получения услуг в электронном виде.

Программа по повышению пенсионной грамотности реализуется в регионе с 2011 года. За это время на таких уроках и лекциях побывало более 5 тысяч учащихся.

Уроки по пенсионной и финансовой грамотности до декабря этого года пройдут во всех общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях Калмыкии.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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