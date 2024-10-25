28 октября, 10:46
 8 °C
104,81
96,67
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 07:44
НовостиСобытие

Первые саженцы Одинокого тополя переданы в дар

Первые саженцы Одинокого тополя переданы в дар

Ранее специалисты Калмыцкого лесничества и Минприроды РК поместили молодые побеги священного тополя в питательный раствор, где они укоренились, а затем пересадили в грунт для дальнейшей посадки в почву.

Укоренение черенков Одинокого тополя получилось не сразу, но после долгого ухода удалось размножить молодые побеги священного дерева.

Первые саженцы тополя передали Центральному хурулу "Золотая обитель Будды Шакьямуни", а еще два посадили на территории хурула «Геден Шеддуп Чойкорлинг» в Аршани.

- «Мы планируем и дальше размножать молодые побеги священного дерева и передавать их местным жителям. Надеемся, что молодые растения приживутся и станут светлым продолжением священного Одинокого тополя Калмыкии», - сказал и. о. заместителя председателя Правительства РК - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия