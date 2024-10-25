Первые саженцы Одинокого тополя переданы в дар

Ранее специалисты Калмыцкого лесничества и Минприроды РК поместили молодые побеги священного тополя в питательный раствор, где они укоренились, а затем пересадили в грунт для дальнейшей посадки в почву.

Укоренение черенков Одинокого тополя получилось не сразу, но после долгого ухода удалось размножить молодые побеги священного дерева.

Первые саженцы тополя передали Центральному хурулу "Золотая обитель Будды Шакьямуни", а еще два посадили на территории хурула «Геден Шеддуп Чойкорлинг» в Аршани.

- «Мы планируем и дальше размножать молодые побеги священного дерева и передавать их местным жителям. Надеемся, что молодые растения приживутся и станут светлым продолжением священного Одинокого тополя Калмыкии», - сказал и. о. заместителя председателя Правительства РК - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов.

Фото: Правительство Республики Калмыкия