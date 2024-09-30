Душою молоды всегда ветераны!

Нелегко поверить юным, но за плечами ветеранов не только жизненный опыт, знания и мудрость. За их плечами многолетний труд, успешные занятия физкультурой и спортом.

Не случайно во дворце спорта Ики-Бурульского района состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Международному дню пожилых.

На поле вышли ветераны. Футбол, считают они, замечательный вид спорта. С детства полюбили эту игру и посвятили ей юность, молодость, зрелые годы. Многие из них участвовали в районных, республиканских турнирах по мини-футболу, выезжали на товарищеские матчи в соседние регионы или просто играли на футбольном поле с любой, стихийно собрвшейся командой.

Болельщики увидели интересный и захватывающий матч, в котором ветераны показали свое мастерство, навыки, приобретенные за многие годы игры.

Представитель Федерации футбола Калмыкии Владимир Доштанов вручил медали «За верность футболу» С. Бадмаеву и А. Минаеву, А. Пюрбееву, С. Манджиеву и Э. Лиджиеву.

Видео: Ики-Бурульское РМО