Исторические памятники возвращаются на родную землю, становятся известны и судьбы знаменитых земляков

В Элисту доставили надгробную плиту с места захоронения Сереп-Джапа Батыковича Тюменя – героя гражданской войны, который вел за собой партизанские отряды калмыцких казаков. Но как сложилась его судьба, и где будут храниться реликвии – об этом в нашем материале.

Встречали реликвию в Национальном музее не только представители научной и культурной сферы, казаки и духовенство Калмыкии, но и горожане, желающие почтить память земляка, оставившего глубокий след в истории. В этих стенах надгробная плита Сереп-Джапа Батыковича Тюменя будет находится временно. Такие памятники должны быть частью отдельного мемориала, говорит Татьяна Милованова, организатор поисковой операции «Аймак».

Стараниями поисковой группы «Аймак» обелиск и горсть земли с могилы места захоронения генерала вернулись на Родину. Могила Сереп-Джапа Батыковича находится на центральном кладбище Софии. Еще в 2018 году ее нашли жители Ирландии, потомки Донских казаков-калмыков. Доставить надгробную плиту в Калмыкию удалось после длительных переговоров с болгарской стороной.

Он не уступал своим предкам ни в чем – самоотверженный, стойкий, готовый бороться за взгляды на жизнь и, при этом, яркий представитель калмыцкой аристократии. Так отзываются о Сереп-Джапе Батыковиче Тюмене – уроженце Хошеутовского улуса.

По сведениям историков, он появился на свет в 1881 году, и потому, расцвет его сил пришелся на период противостояния красных и белых. До этого стал генералом Русской императорской армии. Представлял калмыков Ставропольской и Астраханской губерний во II Государственной думе. Принадлежал к свите Николая II. И, как только грянул гром переворота, Сереп-Джапбыл избран окружным атаманом Багацохуровско-Хошеутовского казачьего округа.

Сереп-Джап Тюмень – не единственный уроженец Калмыкии, похороненный в Софии. Там покоится еще шестеро эмигрантов-земляков. Их имена и фамилии уже известны. В ближайшее время поисковый отряд «Аймак» свяжется с потомками. Таким образом, еще у нескольких семей появится возможность восстановить родовую историю.