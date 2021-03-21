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7 апреля, 12:26
НовостиСпорт

Стартуют Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

Стартуют Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

В программе групповые упражнения и индивидуальные выступления. Грацию и мастерство продемонстрируют девушки юношеского и взрослого разрядов, кандидаты и мастера спорта 2012 года рождения и старше.

 В Элисту приедут представительницы регионов Юга России, Башкирии, Москвы, Оренбургской области, Донецкой и Луганской народных республик. Соревнования будут идти до 10 апреля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Поэтому без зрителей. 

 

 

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