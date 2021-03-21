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7 апреля, 13:19
НовостиРелигия

25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

Он был воздвигнут за 4 года на пожертвования жителей республики и средства первого Президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В феврале 1989 года впервые встал вопрос о строительстве буддийского храма. Было предложено несколько мест под его возведение. В том числе в 1 микрорайоне и южной окраине Элисты. В итоге, подходящую по всем параметрам территорию нашли близ поселка Аршан. Само здание было построено за год.

  Торжественное открытие состоялось 5 октября 1996 года. А через несколько лет церемонию его освещения провел лидер буддистов мира Далай Лама XIV. 

  Сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" своими воспоминаниями с нашим корреспондентом Ольгой Эняевой поделятся те, кто принимал непосредственное участие в масштабном проекте.

 

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