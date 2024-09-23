Завтра с 8.00 до 17.00 часов часть Элисты останется без электроснабжения.

Ограничения в подаче электричества связаны с плановым ремонтом инженерных систем. Отключение коснётся отдельных домов элистинцев, проживающих по улицам Ленина, Верхняя Ленина, 28-й армии, Элистинская, ул.Физкультурная, 8 марта, Степная, Залкинда, Волкова, Пирогова, Кутузова, Братьев Корниенковых, Ростовская. Пролетарская, Хомутникова, Эрендженова, Зеленая, Титова, Тельмана, Володарского, Кутузова, Джангара (частично), Эвтя, Буденного, Витражная, Пирогова, Балдашинова, переулков Гермашева, Пролетарский, Школьный, проезда и тупика Партизанский, въездов Ростовский и Студенческий.

Кроме этого, без электроснабжения останется ряд торговых и предприятий, оказывающих услуги населению, сообщила пресс-служба горадминистрации.