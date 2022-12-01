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23 февраля, 12:57
Новости

Осталась неделя, чтобы подать заявление на дополнительный набор на курсы программирования "Код будущего" для учеников 8-11 классов

Осталась неделя, чтобы подать заявление на дополнительный набор на курсы программирования "Код будущего" для учеников 8-11 классов

В рамках проекта можно выбрать одно из более 50 направлений для изучения актуальных языков программирования. Обучение длится два года и доступно в онлайн и офлайн-форматах.

Заявки принимают до 28 февраля.

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