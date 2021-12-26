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20 января, 18:16
Новости

Исковое требование прокуратуры в отношении Яшалтинской райбольницы удовлетворено в полном объеме

Исковое требование прокуратуры в отношении Яшалтинской райбольницы удовлетворено в полном объеме

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка проводилась по факту обращения ветерана труда, которому было отказано в бесплатной услуге по зубопротезированию.

Между тем, установлено, что между Центром социальной защиты населения и Яшалтинской районной больницей заключен договор на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам льготной категории, в том числе ветеранам труда. Также есть квалифицированный врач-стоматолог, прошедший профессиональную переподготовку по специальности «стоматология ортопедическая».

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