Исковое требование прокуратуры в отношении Яшалтинской райбольницы удовлетворено в полном объеме

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка проводилась по факту обращения ветерана труда, которому было отказано в бесплатной услуге по зубопротезированию.

Между тем, установлено, что между Центром социальной защиты населения и Яшалтинской районной больницей заключен договор на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам льготной категории, в том числе ветеранам труда. Также есть квалифицированный врач-стоматолог, прошедший профессиональную переподготовку по специальности «стоматология ортопедическая».