У животноводов республики - ответственная пора

Благополучная зимовка – залог успешного завершения окотной и расплодной кампаний. Как справляются с хлопотами животноводы Калмыкии, и какие у них планы на весну, выясняла наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Благоприятные погодные условия нынешней зимы дают основание труженикам сельскохозяйственной отрасли республики делать неплохие прогнозы на предстоящую расплодную кампанию. Прежде всего, это обеспеченность кормами.

К примеру, в Приютненском районе, где их заготавливают самостоятельно, полностью снабжены всем необходимым 22 600 голов КРС, 86 тысяч овец и 400 лошадей. Здесь планируют получить по 86 телят от 100 коров и по 100 ягнят от 100 отвцематок. Хорошим подспорьем стали и субсидии, полученные по племенной поддержке и на содержание маточного поголовья.

В Кетченеровском районе также говорят о хорошем состоянии пастбищ, что значительно экономит корма. Не отстают от них и в Целинном РМО. Там в зимовка проходит в12 сельскохозяйственных предприятиях и 173 фермерских хозяйствах. Поголовье крупного рогатого скота всех категорий на сегодня превышает 25 тысяч голов. Овец – около 120 тысяч голов и почти 600 лошадей. А в Яшкульском районе - 15 сельхозпредприятий и 310 крестьянских хозяйств содержат 34 тысяч голов КРС, 355 тысяч овец, 1 200 лошадей, а также 350 верблюдов.

В региональном сельскохозяйственном ведомстве отмечают, что зимовка, одна из самых важных кампаний, проходит в штатном режиме.

С наступлением первых весенних дней сельхотоваропроизводители республики займутся севом яровых и травы. Это суданка, кострец, люцерна. Основа будущих кормов.