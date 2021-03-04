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24 марта, 16:28
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Бадма Салаев переизбран на пост ректора КалмГУ

Бадма Салаев переизбран на пост ректора КалмГУ

Развитию творческих способностей студентов, действующих и будущих, в КалмГУ уделяется особое внимание. В опорном ВУЗе созданы все условия для тех, кто хочет проявить себя в сфере искусства, отмечает Бадма Салаев, который возглавил университет ровно 10 лет назад. И на днях переизбран ректором с 93-хпроцентным результатом.

Педагогическое и студенческое сообщество вновь оказало ему доверие. Его профессионализм и отзывчивость снискали глубокое уважение не только среди коллег в Калмыкии, но и в России, и за рубежом. Сейчас ВУЗ активно сотрудничает со многими международными учебными заведениями. И сегодня со всех концов мира летят поздравления в связи с 55-летием Бадмы Салаева.

В этих стенах началась его трудовая деятельность. Уже тогда он умел ставить перед собой высокие планки и добиваться задуманного. В последующем это помогло ему вывести университет на новый уровень развития. Но останавливаться на достигнутом он не намерен. И в этом убедилась наша коллега Елена Алексенко.

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