10 февраля, 12:35
"Ирцхәтн мана герүр!" – "Заходите в наш дом!"
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Конкурс под таким названием пройдет в Элисте, 21 февраля, в день празднования Цаган Сар и Масленицы. Участники должны будут представить празднично оформленный стол.
Конкурс под таким названием пройдет в Элисте, 21 февраля, в день празднования Цаган Сар и Масленицы. Участники должны будут представить празднично оформленный стол.
Жюри определит победителей по номинациям: "Самый лучший, большой цагановский борцг", "Самый лучший, большой масленичный блин", "Самая лучшая визитная карточка", "Самое креативное название стола". Заявки принимаются до 17 февраля 2023 года.
Фото из соцсетей Админитрации города Элисты
https://vk.com/gorod.elista08