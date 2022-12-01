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10 февраля, 12:24
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В Кетченеровском районе осужден нерадивый отец за уклонение от уплаты алиментов

В Кетченеровском районе осужден нерадивый отец за уклонение от уплаты алиментов

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он судом признан виновным в совершении преступления (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей).

В августе 2022 г. мировым судьей обвиняемый привлечен к административной ответственности. Однако после вступления постановления судьи в законную силу имеющуюся задолженность по алиментам не погасил.

В результате преступного бездействия обвиняемого размер задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери 2011 года рождения за период с августа по ноябрь 2022 г. составил почти 30 тыс. рублей, общий размер задолженности – свыше 113 тыс. рублей.

Приговором Сарпинского районного суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

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