В Кетченеровском районе осужден нерадивый отец за уклонение от уплаты алиментов

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он судом признан виновным в совершении преступления (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей).



В августе 2022 г. мировым судьей обвиняемый привлечен к административной ответственности. Однако после вступления постановления судьи в законную силу имеющуюся задолженность по алиментам не погасил.



В результате преступного бездействия обвиняемого размер задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери 2011 года рождения за период с августа по ноябрь 2022 г. составил почти 30 тыс. рублей, общий размер задолженности – свыше 113 тыс. рублей.



Приговором Сарпинского районного суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.