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5 октября, 07:31
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Инспектором ДПС в Элисте пресечено нетрезвое вождение местной жительницей.

Инспектором ДПС в Элисте пресечено нетрезвое вождение местной жительницей.

Накануне в вечернее время на ул.Тенгрин Уйдл был остановлен легковой автомобиль.

У автоледи наблюдались явные признаки алкогольного опьянения, за что инспектором был составлен административный материал. В базе данных, полицейский выявил, что 3 месяца назад женщина в судебном порядке уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.

Несмотря на меры наказания, элистинка продолжила садиться за руль подшофе. Теперь за это ей грозит уже уголовная ответственность.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного правонарушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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