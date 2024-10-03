В стране должна быть культура навыков оказания первой помощи.

Закон об этом вступил уже в силу. Это то, что происходит до приезда скорой. И люди, которые находятся рядом с пострадавшим, могут сделать многое, чтобы спасти ему жизнь. Правильно уложить, остановить кровотечение, считает известный хирург Бадма Башанкаев. Для этого нужно овладеть определенными навыками.

Новый закон разрешает в том числе применение автоматических дефибрилляторов в общественных местах. По подсчетам экспертов, эти приборы могут спасти более 100-140 тысяч жителей в год. Освоить их нетрудно. В случае фатального нарушения ритма сердца программа дает простые четкие указания, как действовать дальше. Грамотно оказывать первую помощь должен уметь каждый. И сейчас самое время для формирования в стране культуры навыков ее оказания», считает руководитель Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.