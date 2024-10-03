Педагогические работники Калмыкии могут выйти на пенсию досрочно.

Для этого нужно:

- наличие специального профессионального стажа не менее 25 лет;

- 28,2 пенсионных коэффициентов.

В этом году в списке тех, кто имеет право на льготное назначение пенсии, появились тьютор, инструктор по физической культуре, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В льготный стаж также засчитываются периоды дополнительного профессионального образования, если в это время работодатели уплачивали за них страховые взносы.

В 2024 году пенсия оформляется педагогам, которые выработали 25 лет стажа в 2021 году, в 2026 – выработавшим его в 2022 году. При выработанном стаже в 2023 году выход на пенсию положен в 2028 году.

С приобретением необходимого стажа педагоги получают статус предпенсионеров, а вместе с ним – право на льготы для этой категории граждан.

Всего в Калмыкии пенсии получают 3 314 работников сферы образования, сообщает региональное отделение Соцфонда.