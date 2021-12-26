В Детской школе искусств села Троицкое завершился капитальный ремонт

На выделенные средства в рамках Нацпроекта «Культура» удалось кардинально модернизировать здание постройки конца 80-х годов. После отмены ограничений преподаватели и юные музыканты смогут приступить к обучению в отремонтированных кабинетах. В обновленном учреждении побывала и наша съемочная группа.

«В обновленном здании любимые романсы зазвучали иначе», - говорит педагог и концертмейстер школы искусств села Троицкое Ирина Ерохина. За 30-летнюю историю творческой альма-матер – такая масштабная реконструкция проведена впервые. На сегодня все строительные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию.Совсем скоро состоится его официальное открытие.

Реконструкция школы искусств длилась на протяжении года. Все это время воспитанники и педагоги ютились в неприспособленных помещениях, - говорит преподаватель с 35-летним стажем по классу фортепиано Ирина Кургузкина.

Кроме уже существующих семи отделений, в планах – открытие театрального и художественного кружков. По словам педагога Галины Хаджиевой, школа искусств - место притяжения местной талантливой молодежи. Более 40 юных музыкантов оттачивают у нее мастерство игры на национальных инструментах.

В школе созданы условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях безопасности установили и видеонаблюдение. Кабинеты оснастили новой мебелью и оргтехникой. Приобрели музыкальные инструменты – рояль и медные духовые альтово-сопранового регистра. В здании появился просторный концертный зал на 140 мест и хореографический класс.

Как отметили в региональном профильном ведомстве, капремонт в рамках Нацпроекта будет проведен и других музыкальных школах республики.

Напомним, детские школы искусств признаны национальным достоянием России. Им уделяется особое внимание руководства страны. Нацпроект «Культура» рассчитан до 2024 года.