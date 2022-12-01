26 апреля, 17:20
 20 °C
90,14
81,63
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 апреля, 14:11
Новости

В Калмыкии государственные паблики во "ВКонтакте" оснащаются виджетами обратной связи

В Калмыкии государственные паблики во "ВКонтакте" оснащаются виджетами обратной связи

На территории республики с 2020 года функционирует цифровая Платформа обратной связи, с ее помощью можно принимать и обрабатывать жалобы и обращения жителей, направлять их в компетентные органы, анализировать и вести контроль сообщений, следить за сроками их отработки. Сервис создан в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, всего с 2020 по 22-й годы поступило свыше 10,5 тысяч сообщений. За 1 квартал этого года - их уже около 300, из которых практически все отработаны.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия