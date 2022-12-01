В Калмыкии государственные паблики во "ВКонтакте" оснащаются виджетами обратной связи

На территории республики с 2020 года функционирует цифровая Платформа обратной связи, с ее помощью можно принимать и обрабатывать жалобы и обращения жителей, направлять их в компетентные органы, анализировать и вести контроль сообщений, следить за сроками их отработки. Сервис создан в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".



Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, всего с 2020 по 22-й годы поступило свыше 10,5 тысяч сообщений. За 1 квартал этого года - их уже около 300, из которых практически все отработаны.