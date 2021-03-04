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24 марта, 15:17
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Имя Басана Бадьминовича Городовикова увековечат в новой государственной награде

Имя Басана Бадьминовича Городовикова увековечат в новой государственной награде

Имя Басана Бадьминовича Городовикова, прославленного военачальника, государственного, общественно-политического деятеля, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, Героя Калмыкии, теперь увековечат в новой государственной награде. Соответствующее решение приняли депутаты Народного Хурала, единогласно поддержав инициативу Главы Калмыкии Бату Хасикова об учреждении ордена. Он будет присуждаться за выдающиеся заслуги в различных отраслях народного хозяйства, науки, культуры, за успехи в воспитании молодежи, развитии спорта, подготовке высококвалифицированных кадров, укреплении правопорядка и законности. Не случайно уже сейчас новую награду называют народной.

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