В Калмыкии завтра стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Экзаменационные пункты будут организованы на базе 18-ой школы и русской национальной гимназии, а также в районах. В этот день взрослые получат возможность поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру, от прохода в аудиторию до получения результата. Правда, им предлагается сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

Также сдать пробный экзамен могут и представители СМИ. И еще. В Элисте начала работу горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации. В этом году её пройдут 1109 человек - сообщают в Управлении образования Администрации города. Это выпускники текущего года и прошлых лет, а также 10-тиклассники.

В ОГЭ же примут участие 1342 девятиклассника. Для проведения ЕГЭ в городе определены 5 пунктов проведения экзаменов, для ОГЭ – 7. В каждую аудиторию приобретены сплит-системы и рециркуляторы воздуха.