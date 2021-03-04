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24 марта, 15:09
НовостиCOVID-19ОбществоПолитика

В Калмыкии «антиковидные» льготы для пожилых работников скоро отменят

В Калмыкии «антиковидные» льготы для пожилых работников скоро отменят

Через неделю прекратит действовать постановление правительства, которое давало гражданам старше 65-ти возможность оставаться дома, но не оставаться без средств. Но с 1 апреля они уже не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции.

Отменяется еще ряд послаблений и правил, которые были введены в пик распространения коронавируса. Например, подача онлайн-заявлений в службу занятости для регистрации в качестве безработных, сдерживание цен на масло и сахар, запрет на принудительное выселение должников по ипотеке и многое другое.

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