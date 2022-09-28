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7 ноября, 08:52
Новости

Безопасное поведение на дорогах

Безопасное поведение на дорогах

Министерство образования и науки Калмыкии продолжает приглашать учащихся 1-9 классов принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников. Интерактивные задания помогут школьникам оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате.

Ребятам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках. Соревнование будет проходить до 20 ноября включительно при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Национальные проекты России на онлайн-платформе Учи.ру.

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