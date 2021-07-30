Глава Калмыкии поздравил чемпионку Европы по каратэ Алтану Басангову

По словам Бату Хасикова, спортсменка проявила непоколебимый характер, уверенно одержав победу во всех поединках. Занимаясь каратэ с шести лет, Басангова достигла больших высот. Она кандидат в мастера спорта. Разносторонне развитая и целеустремленная Алтана может быть востребована в любой области. Ведь спортивная карьера быстротечна. Так считает и сама каратистка. В завершение встречи Бату Хасиков пожелал Алтане Басанговой новых побед в спорте и в жизни.