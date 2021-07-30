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1 сентября, 18:11
НовостиСпорт

Глава Калмыкии поздравил чемпионку Европы по каратэ Алтану Басангову

Глава Калмыкии поздравил чемпионку Европы по каратэ Алтану Басангову

По словам Бату Хасикова, спортсменка проявила непоколебимый характер, уверенно одержав победу во всех поединках. Занимаясь каратэ с шести лет, Басангова достигла больших высот. Она кандидат в мастера спорта. Разносторонне развитая и целеустремленная Алтана может быть востребована в любой области. Ведь спортивная карьера быстротечна. Так считает и сама каратистка. В завершение встречи Бату Хасиков пожелал Алтане Басанговой новых побед в спорте и в жизни.  

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