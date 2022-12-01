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27 марта, 07:35
Новости

Сегодня Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции "Неделя отказа от вредных привычек"

Сегодня Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции "Неделя отказа от вредных привычек"

О последствиях неправильного образа жизни учащимся Троицкой общеобразовательной школы рассказал в преддверии этого дня специалист республиканского наркодиспансера, нарколог-психиатр Вячеслав Мучеряев.

Также школьники приняли участие в викторине "Курить – здоровью вредить"

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