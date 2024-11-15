95-лет со дня образования отметил племенной завод «Черноземельский».

Хозяйство, которое в разные годы носило названия - совхоз №15, «Улан Хееч» и «Черноземельский», было создано решением Президиума исполнительного комитета Калмыцкой автономной области 16 октября 1929 года. На протяжении всего этого времени основным направлением деятельности племзавода было и остается овцеводство.

В нем выращивают овец калмыцкой породы, вывели первую тонкорунную породу - Черноземельский меринос».

С памятной датой от имени руководства республики жителей поздравил и.о. Минсельхоза Калмыкии Тимур Гаваев.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии