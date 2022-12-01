45-летний житель Сарпинского района подозревается в незаконном проникновении в жилище

Следователями Малодербетовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к дому потерпевшей в селе Садовое. С целью незаконного проникновения, умышленно, разбил окно, через которое проник в жилище. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия