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24 февраля, 18:25
Новости

45-летний житель Сарпинского района подозревается в незаконном проникновении в жилище

45-летний житель Сарпинского района подозревается в незаконном проникновении в жилище

Следователями Малодербетовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к дому потерпевшей в селе Садовое. С целью незаконного проникновения, умышленно, разбил окно, через которое проник в жилище. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

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