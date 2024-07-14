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16 июля, 10:15
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Художники степного региона представят свои работы на выставке «Мелодия степи» в Москве

Художники степного региона представят свои работы на выставке «Мелодия степи» в Москве

Фото: Ирина Новомлинова

Она будет посвящена 85-летию Калмыцкого республиканского отделения Союза художников России. В экспозиции будет представлено более ста произведений 35-ти мастеров, работающих во всех видах и жанрах изобразительного искусства.

Эти творения нескольких поколений художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства составляют «золотой фонд» многонациональной культуры России.

Выставка «Мелодия степи» будет открыта для бесплатного посещения с 18 июля по 2 августа в будние дни с 11 до 19 часов.

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