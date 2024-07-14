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16 июля, 08:55
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В детском оздоровительном лагере «Джангар» стартовала вторая смена под девизом «Время первых: Умей дружить»

В детском оздоровительном лагере «Джангар» стартовала вторая смена под девизом «Время первых: Умей дружить»

На базе санатория-профилактория КалмГУ около 150 детей из Элисты и районов республики станут участниками различных мероприятий. Их ждут всевозможные конкурсные и обучающие программы, направленные на личностное развитие и самореализацию.

Также будут проведены тематические занятия, нацеленные на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей у подрастающего поколения.

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