В детском оздоровительном лагере «Джангар» стартовала вторая смена под девизом «Время первых: Умей дружить»

На базе санатория-профилактория КалмГУ около 150 детей из Элисты и районов республики станут участниками различных мероприятий. Их ждут всевозможные конкурсные и обучающие программы, направленные на личностное развитие и самореализацию.

Также будут проведены тематические занятия, нацеленные на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей у подрастающего поколения.