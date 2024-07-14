Предприятия Калмыкии могут подать заявки на возмещение первого взноса при заключении договора лизинга

О предоставлении таких субсидий объявило Министерство экономики и торговли республики. Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики – обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство, услуги.

Напомним, за 2020-2023 годы субсидию получили 50 предпринимателей на сумму 305,5 млн рублей. Всего в рамках оказания данной меры поддержки в Калмыкии создано 217 новых рабочих мест.