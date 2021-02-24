Жители республики могут принять участие в международном конкурсе видеороликов «Шедевры Территории Победы»

Об этом сообщается на сайте организатора конкурса московского Музея Победы. Это может быть рассказ о шедеврах из местных коллекций - история и техника создания художественного произведения, интересные факты о его авторе и поступлении экспоната в музей.

В конкурсе смогут принять участие государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи республики. За понравившийся ролик можно проголосовать до 9 мая.