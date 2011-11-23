«Урок цифры». Уже третий год Калмыкия принимает участие во Всероссийском образовательном проекте

Он знакомит школьников с IT-профессиями и предоставляет доступ к базам ведущих технологических компаний. Занятия проходят в очном и дистанционном форматах под руководством профильного министра Алексея Этеева.

В этом году уроки посвящены навыкам кибербезопасности. Школьники проявляют активный интерес к информационным технологиям – число участников проекта растёт, каждое занятие охватывает около 10 тысяч учащихся. Сегодня IT-отрасль динамично развивается и влияет на все сферы нашей жизни. Об этом на своей странице в Инстаграм написал Глава региона. Она важна не только для профессионалов, но и для обывателей̆. А подготовка кадров для сферы цифровой экономики – это, во многом, вклад в будущее Калмыкии. «Уверен, наши ребята смогут реализовать себя в этой области», - отметил Глава региона.