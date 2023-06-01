В Яшкульском районе произошло ДТП со смертельным исходом

4 июня примерно в 5:55 на 248 км автодороги Р-216 произошло столкновение 3 транспортных средств: автомобилей «Шевроле Круз» под управлением 57-летнего жителя Дагестана, «Ниссан-Мурано» под управлением 43-летней жительницы Тамбовской области, машина которой по инерции продолжила движение и совершила касательное столкновение с «Киа-Оптима», под управлением 27-летнего жителя Дагестана.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир машины «Шевроле-Круз», несовершеннолетний пассажир автомобиля скончался при транспортировке в медицинское учреждение, еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по Республике Калмыкия