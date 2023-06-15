В Калмыкии продолжается организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития республики. С начала этого года при содействии органов службы занятости трудоустроено более тысячи человек. Несовершеннолетним предлагаются следующие виды работ: косметический ремонт в школах, благоустройство населенных пунктов, окраска или очистка памятников, воинских захоронений или обелисков.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия