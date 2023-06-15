19 июня, 09:29
В Калмыкии продолжается организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
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Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития республики. С начала этого года при содействии органов службы занятости трудоустроено более тысячи человек. Несовершеннолетним предлагаются следующие виды работ: косметический ремонт в школах, благоустройство населенных пунктов, окраска или очистка памятников, воинских захоронений или обелисков.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия