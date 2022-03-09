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5 апреля, 16:47
Новости

Бату Хасиков подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, задействованным в спецоперации

Бату Хасиков подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, задействованным в спецоперации

Семьям погибших воинов выплатят по 1 миллиону рублей. Единовременную материальную помощь окажут родным военнослужащих, сотрудников национальной гвардии и лиц, имеющих специальные звания внутренней службы, полиции, юстиции.

При ранении на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, единовременная выплата участнику спецоперации составит 500 тысяч рублей.

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