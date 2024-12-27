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29 декабря, 11:42
НовостиСобытиеБлаготворительность

В Калмыкии продолжается акция «Ёлка желаний».

В Калмыкии продолжается акция «Ёлка желаний».

Министр внутренних дел Калмыкии полковник Дмитрий Григорьев принял участие в благотворительной Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил мечту трехлетнего Дамира из Элисты.

Дамир ходит в детский садик, любит лепить, петь, читать стихи. Также Дамир очень любит танцевать, но в меру своих возможностей, так как у мальчика врожденное заболевание опорно-двигательного аппарата.

Дамир вместе с папой, мамой и старшим братом мечтали о каркасном батуте, необходимом для поддержания здоровья ребенка.

Видео: МВД Калмыкия

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