29 декабря, 11:42
В Калмыкии продолжается акция «Ёлка желаний».
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Министр внутренних дел Калмыкии полковник Дмитрий Григорьев принял участие в благотворительной Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил мечту трехлетнего Дамира из Элисты.
Дамир ходит в детский садик, любит лепить, петь, читать стихи. Также Дамир очень любит танцевать, но в меру своих возможностей, так как у мальчика врожденное заболевание опорно-двигательного аппарата.
Дамир вместе с папой, мамой и старшим братом мечтали о каркасном батуте, необходимом для поддержания здоровья ребенка.
Видео: МВД Калмыкия