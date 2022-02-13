ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи

Сейчас в нашей с вами поддержке нуждается маленький элистинец Бата Петкеев. Достаточно отправить смс-сообщения в неограниченном количестве со словом «Дети» на короткий номер 5542. И у мальчика появится шанс получить лечение.

Это сейчас Бата играет на ксилофоне. Улучшилась моторика рук, научился сидеть самостоятельно. Мальчик стал замечать мир вокруг себя, реагировать на внешние раздражители, смотреть мультфильмы и выражать эмоции, рассказывает Ольга Петкеева. До лечения просто лежал и смотрел в потолок. Впервые мама мальчика обратилась в фонд помощи, когда ему было 2 года.

Благотворители «Русфонда» помогли Бате пройти 4 курса реабилитации с положительной динамикой. По словам лечащего врача Баты Елены Малаховой, сейчас он нуждается в госпитализации, для дальнейшего лечения.

1 сентября Бате исполнится 11 лет. На последних месяцах беременности Ольга прошла ультразвуковое исследование. Обнаружилось отставание в развитии ребенка. Он появился на свет в срок, но с маленьким весом – чуть более 2 кг. После выявили, что основной причиной отставания в развитии послужила цитомегаловирусная инфекция, обнаруженная в крови у мамы и малыша.

После рождения Бата был скован в движении, кряхтел как будто от боли. Его сразу же положили в реанимацию, и три недели он находился под наблюдением специалистов. Поставили диагноз: симптоматическая эпилепсия и ДЦП в форме мышечной слабости. Ольга Петкеева обратилась в Русфонд с просьбой помочь со сбором средств на лечение в институте медицинских технологий в Москве. Мальчику провели обследование и несколько раз корректировали противосудорожную терапию. В результате - судороги купировали, началась эпилептическая ремиссия. Маленькая победа дала возможность провести восстановительное лечение. Бата начал держать кружку, немного ложку, сам пьет из поильника, продолжает мама мальчика. Но в 7 лет приступы вернулись.

Стоимость лечения — 201 тысяча 70 рублей. Для семьи Петкеевых эта сумма просто неподъемная. Маленький Бата очень нуждается в нашей с вами помощи. К сожалению, сейчас он не может бегать и играть, как его ровесники, но рядом с ним самый близкий и родной человек — мама, которая верит и надеется на выздоровление своего любимого сына.

Для помощи Бате отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения -75 рублей. Другие способы помощи — на сайте Русфонда. Каждый может протянуть руку помощи маленькому мальчику. Бата ждет вашей поддержки.