В Элисте обсудили создание и развитие туристического кластера

В рамках встречи министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий рассказал журналистам республиканских СМИ подробнее о проекте. Примечательно, что он реализуется в год, объявленный Годом культурного наследия.

В составе кластера - 22 участника, в числе которых предприниматели, занимающиеся народно-художественными промыслами. Во встрече приняли участие руководители ведущих турагентств республики. Подробности у Виктории Мендгалиевой.