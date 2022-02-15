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19 марта, 17:10
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В Элисте обсудили создание и развитие туристического кластера

В Элисте обсудили создание и развитие туристического кластера

В рамках встречи министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий рассказал журналистам республиканских СМИ подробнее о проекте. Примечательно, что он реализуется в год, объявленный Годом культурного наследия.

 В составе кластера - 22 участника, в числе которых предприниматели, занимающиеся народно-художественными промыслами. Во встрече приняли участие руководители ведущих турагентств республики. Подробности у Виктории Мендгалиевой.

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