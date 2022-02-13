Наложенные западными странами санкции создают новые возможности для отечественных производителей, в том числе и калмыцких

Аграрии республики расширяют производство. Таким образом, будет создан резерв, который позволит устранить дефицит сельхозпродукции.

Евгений Хечиев, животновод со стажем. В его хозяйстве – крупный рогатый скот калмыцкой породы. Мраморное мясо этих животных является калмыцким брендом и пользуется особым спросом не только на внутреннем рынке. Вот почему, по мнению фермера, эта отрасль привлекательна для многих, кто заинтересован в ведении бизнеса.

К тому же, развитие собственного дела не требует применения импортных аналогов, - все отечественное. Техника, корма, строительный материал. И такая ситуация во всех животноводческих хозяйствах региона. А фермерское хозяйство Хечиева еще и наладило производство комбикорма, к лету - молочной продукции и копченого мяса.

Растениеводы степного региона также берут повышенные обязательства. Многие хозяйства планируют расширить посевные площади под сельскохозяйственные культуры. Так что, если в прошлом году урожайность выросла на 7% и составила 22,6 центнера с гектара, то в текущем году, соответственно, валовый сбор зерновых будет значительно больше. Прошлогодний успех планируют повторить и рисоводы Калмыкии. Тогда валовой сбор «белого зерна» составил более 12 тысяч тонн. Это на 26% больше уровня 2020 года. А в ближайшее время - предстоит произвести планировку полей под рис, а в середине апреля – начнется массовый сев этой культуры, в конце месяца – затопление.

А вовлечение 50 тысяч гектаров пашни под регулярное орошение, станет гарантированным источником производства кормов.