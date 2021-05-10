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5 июня, 15:47
НовостиКриминал

Экс-руководитель района незаконно предоставил наделы в аренду своей жене

Экс-руководитель района незаконно предоставил наделы в аренду своей жене

Прокуратура республики добилась признания недействительными договоры аренды земельных участков, заключённые бывшим главой Приютненского РМО с его супругой. В ходе проверки, инициированной по коллективному обращению местных жителей, выяснилось, что экс-руководитель района незаконно предоставил наделы в аренду своей жене, которая переуступила свои права по двум участкам другим предпринимателям. И вот, что сегодня сообщили в ведомстве.

Несоблюдение законной процедуры создало для предпринимателей необоснованные приоритетные права на аренду земли. Также это исключило возможность выставить их на торги. А это, в свою очередь, ограничило конкуренцию.

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