Прокуратура республики добилась признания недействительными договоры аренды земельных участков, заключённые бывшим главой Приютненского РМО с его супругой. В ходе проверки, инициированной по коллективному обращению местных жителей, выяснилось, что экс-руководитель района незаконно предоставил наделы в аренду своей жене, которая переуступила свои права по двум участкам другим предпринимателям. И вот, что сегодня сообщили в ведомстве.

Несоблюдение законной процедуры создало для предпринимателей необоснованные приоритетные права на аренду земли. Также это исключило возможность выставить их на торги. А это, в свою очередь, ограничило конкуренцию.