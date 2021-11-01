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7 декабря, 19:05
НовостиСпорт

Гроссмейстер Баира Кованова принимает поздравления

Гроссмейстер Баира Кованова принимает поздравления

Она вернулась из Ханта – Мансийска, одержав убедительную победу в финале Кубка России по шахматам среди женщин.  Спортсменка смогла выиграть матчи по олимпийской системе (на вылет) у сильных соперниц- гроссмейстеров Дарьи Чарочкиной из Москвы и Ольги Гири из Югры. Не оставила шанса на победу и в заключительной игре с Екатериной Гольцевой из Нижнего Новгорода.

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Обладательница Кубка Кованова благодарна своему земляку, гроссмейстеру Санану Сюгирову за уроки мастерства в преддверии важного шахматного турнира.

Между тем, не за горами – следующий важный турнир. Баира Кованова готовится к Чемпионату мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет с 25 по 31 декабря в столице Казахстана.   

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