12 декабря в эфире "Радио России-Калмыкия" - передача о первом поэте-песеннике республики Церене Леджинове

Кто в Калмыкии не знает известную песню о красавице Саглр? Автор Церен Леджинов посвятил произведение своей возлюбленной. Эта история берет свое начало в 30-е годы прошлого столетия.

Песню «Саглр» впервые на калмыцком радио в далеком 1936 году исполнила известная певица Улан Лиджиева. В фондах Радио Калмыкии хранятся воспоминания певицы об этой песне и о ее авторах. По словам Улан Лиджиевой, Церен Леджинов является одним из первых, кого можно назвать поэтом-песенником.

На стихи Церена Леджинова было написано немало песен. До наших дней сохранились такие как: «Сөнгин дун» (Застольная песня), «Әмән әрулвго» (Не щадя жизни), « Арнзл күлгүдян аксый» (Оседлаем Аранзалов) и другие.

Все они прозвучат в радиоальманахе «Поэзия» на калмыцком языке по стихам и песням Церена Леджинова. Автор передачи - Савр Манджиев.

Послушать ее можно 12 декабря в 13 часов 10 минут на канале «Радио России-Калмыкия» (частота 102,7 FМ).