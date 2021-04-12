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7 мая, 16:17
НовостиКультура

Государственный театр танца «Ойраты» готовится отметить круглую дату

Государственный театр танца «Ойраты» готовится отметить круглую дату

 Он был создан в 1990 году, но 30-летие не удалось отметить из-за пандемии. Потому празднование перенесли. За эти годы артисты завоевали симпатию зрителей по всему миру и признание профессионалов. Планов много.

 6 ноября в Элисте состоится большой концерт. А год завершат в Кремлёвском дворце. Лучшие государственные коллективы в декабре ежегодно представляют свои номера на главной сцене страны в рамках Фестиваля народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». Ойраты уже выступили в Санкт Петербурге и в Москве.

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