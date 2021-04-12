Прием заявок на участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» продлен до 9 мая

По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru) до 12:00 часов 9 мая



Прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен сегодня в 10:00 часов



Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы - 9 мая.

К поданным в прошлом году более, чем 2,5 миллионам анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн пройдет 9 мая. Начало трансляции в 15:00 по местному времени во всех регионах страны.



Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе СМОТРИМ.ру.



Организаторы акции информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10-11 мая на сайте проекта https://2021.polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.



По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.