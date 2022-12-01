  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 14:32
Новости

Более 30 миллионов рублей налогов уплатили самозанятые Калмыкии

Более 30 миллионов рублей налогов уплатили самозанятые Калмыкии
На территории региона вот уже на протяжении 3 лет применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Жителей все больше привлекает возможность легально вести бизнес. На сегодняшний день число этой категории налогоплательщиков составило свыше 8 тысяч человек. При этом больше всего самозанятых задействовано в перевозке пассажиров и грузов, автосервисе, косметологических и парикмахерских услугах. Об этом сообщает УФНС республики.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия