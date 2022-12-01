Более 30 миллионов рублей налогов уплатили самозанятые Калмыкии

На территории региона вот уже на протяжении 3 лет применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Жителей все больше привлекает возможность легально вести бизнес. На сегодняшний день число этой категории налогоплательщиков составило свыше 8 тысяч человек. При этом больше всего самозанятых задействовано в перевозке пассажиров и грузов, автосервисе, косметологических и парикмахерских услугах. Об этом сообщает УФНС республики.