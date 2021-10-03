Государственный хор открывает сегодня новый концертный сезон

Торжественная церемония состоится в Национальном музее имени Пальмова. На творческом вечере выступят не только члены коллектива, но известные артисты Калмыкии под аккомпанемент инструментальной музыки. Руководит хором Заслуженный деятель искусств республики Ольга Сердюкова.

Напомним, дата начала концертной деятельности неслучайна. 29 октября – день рождения основателя хора Анатолия Цебекова. В следующем году коллектив отметит 30-летие. По традиции, артисты подготовили много интересного.